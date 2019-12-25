Стали известны подробности жизни полковника-миллиардера Захарченко в колонии

Журналисты выяснили подробности жизни бывшего полковника-миллиардера антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко в мордовской колонии №5 (ИК-5): заключенный носит специальную нагрудную табличку, свидетельствующую о том, что он склонен к побегу и нападению на охранников. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает Life.

В связи с таким статусом Захарченко находится под более пристальным наблюдением. Уточняется, что руководство ИК не прощает таким осужденным даже незначительные нарушения режима.

По данным издания, бывший полковник проживает в секции, предназначенной для 15 человек, и спит на нижнем уровне двухъярусной кровати. Над его койкой расположена камера видеонаблюдения: дополнительные камеры были установлены после прибытия Захарченко, когда он еще находился на карантине.

Журналисты отмечают, что осужденным в ИК-5 предоставляют возможность мыться дважды в неделю. Также у них есть доступ к библиотеке, однако посещает ли ее бывший полицейский — неизвестно.

Также известно, что отряд, в который был определен Захарченко, считается нерабочим: в нем в основном находятся пожилые заключенные, среди которых много инвалидов. Когда в ИК-5 появляются рабочие места, их распределяют между другими отрядами.

В октябре суд смягчил приговор Захарченко и назначил наказание в виде 12,5 года колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Его лишили государственных наград и специального звания «полковник полиции».

В июне Захарченко был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 миллионов рублей. Обвинение настаивало на наказании в виде 15,5 года в колонии строгого режима и штрафе в размере 500 миллионов рублей.

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков по его делу были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!