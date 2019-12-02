Полковник-миллиардер Захарченко рассказал об отвратительных условиях в колонии

Бывший полковник-миллиардер антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко пожаловался на предвзятое к нему отношение со стороны сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) после перевода в мордовскую колонию №5 (ИК-5) несколько дней назад. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По предварительным данным, Захарченко был поселен в один блок с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом. Каждый его шаг отслеживают камеры, а мыться и на прогулки он ходит под конвоем.

Кроме того, экс-полковнику запрещено общаться с другими заключенными. Сообщается, что Захарченко жалуется на отвратительные условия содержания. Заключенный заявил, что заболел из-за того, как к нему относятся сотрудники ФСИН. По его словам, к отбывающему срок за организацию преступного сообщества в этой же колонии бывшему начальнику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Денису Сугробову относятся мягче.

Со своей стороны, источник «Ленты.ру» опроверг сообщение Telegram-канала LIFE SHOT. Он пояснил, что Захарченко до сих пор находится в карантине, обязательном для всех осужденных и ни с кем не общался. Экс-полковник не содержится с больными опасными инфекциями, и особого отношения к нему нет, так как он еще не попал в отряд.

В октябре суд смягчил приговор Дмитрию Захарченко и назначил наказание в виде 12,5 лет колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Его лишили государственных наград и специального звания «полковник полиции».

В июне Захарченко был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 миллионов рублей. Обвинение настаивало на наказании в виде 15,5 года в колонии строгого режима и штрафа в размере 500 миллионов рублей.

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков по его делу были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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