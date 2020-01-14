Во ФСИН рассказали про драку полковника-миллиардера Захарченко с «обиженным»

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по республике Мордовия проводит проверку в связи с сообщениями о драке бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и «обиженного» (осужденный с пониженным социальным статусом) в мордовской колонии ИК-5. Об этом «Ленте.ру» заявила представитель регионального УФСИН Марина Ханиева.

По данным ведомства, 9 января 2020 года между двумя осужденными на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку. В результате один из участников инцидента получил несколько ударов кулаком и головой в лицо.

«Сотрудники учреждения оперативно пресекли противоправные действия в соответствии с требованиями должностных инструкций и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь», — сказала Ханиева.

По ее словам, материалы об инциденте переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

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Ранее 14 января сообщалось, что осужденный за взятку Захарченко избил «обиженного». Утром 9 января бывший полицейский обул чужие ботинки, хозяином которых оказался осужденный с пониженным социальным статусом. В местах лишения свободы не полагается пользоваться столовыми приборами и личными вещами «обиженных».

«Хозяин обуви предъявил Захарченко претензии и предположил, что теперь экс-полковник будет иметь аналогичный статус», — отметил собеседник издания. Бывший полицейский не потерпел подобного оскорбления и ударил «обиженного» несколько раз кулаком и головой в лицо. Пострадавший написал заявление в следственные органы с требованием привлечь обидчика к ответственности.

«Обиженными» в колонии считаются осужденные за изнасилование или педофилию, а также те, кто ворует у других заключенных.

В октябре суд смягчил приговор Захарченко и назначил наказание в виде 12,5 года колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Его лишили государственных наград и специального звания «полковник полиции».

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков по его делу были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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