Избитый полковником Захарченко осужденный оказался двухметровым тяжеловесом

Отбывающий наказание в мордовской колонии бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко подрался с заключенным ростом под два метра и весом в 100 килограммов. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Соперник Захарченко также бывший полицейский, но из Петербурга. Мужчина получил условный 4-летний срок за незаконный оборот наркотиков, но за нарушения режима отбывания наказания был отправлен в колонию.

Ранее 14 января сообщалось, что Захарченко избил «обиженного». Утром 9 января он обул чужие ботинки, хозяином которых оказался осужденный с пониженным социальным статусом. В местах лишения свободы не полагается пользоваться столовыми приборами и личными вещами «обиженных».

«Хозяин обуви предъявил Захарченко претензии и предположил, что теперь экс-полковник будет иметь аналогичный статус», — отметил собеседник издания. Бывший полицейский не потерпел подобного оскорбления и ударил «обиженного» несколько раз кулаком и головой в лицо. Пострадавший написал заявление в следственные органы с требованием привлечь обидчика к ответственности.

УФСИН проводит проверку в связи с инцидентом.

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«Обиженными» в колонии считаются осужденные за изнасилование или педофилию, а также те, кто ворует у других заключенных.

В октябре суд смягчил приговор Захарченко и назначил наказание в виде 12,5 года колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Его лишили государственных наград и специального звания «полковник полиции».

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков по его делу были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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