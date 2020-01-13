Найдены доказательства коррупционного происхождения миллиардов Захарченко

Собранные следствием доказательства по делу бывшего полковника-миллиардера антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко позволяют сделать вывод об их коррупционном происхождении. Об этом «Коммерсанту» сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.

Зампред уточнил, что, несмотря на вынесенный Захарченко приговор, следствие все еще устанавливает происхождение найденных у него восьми миллиардов рублей. «Эти деньги могли быть получены бывшим полковником в результате совершения коррупционных преступлений», — отметил Краснов.

Кроме того, следствие выявляет причастность Захарченко к другим преступлениям. В частности, его подозревают в получении ежемесячных взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний.

В июне 2019 года Захарченко был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 миллионов рублей. Обвинение настаивало на наказании в виде 15,5 года в колонии строгого режима и штрафе в размере 500 миллионов рублей.

В октябре того же года суд смягчил приговор Захарченко и назначил наказание в виде 12,5 года колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Его лишили государственных наград и специального звания «полковник полиции».

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков по его делу были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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