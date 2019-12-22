Полковник-миллиардер Захарченко получил выговор за непосещение столовой

Бывший полковник-миллиардер антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко получил устный выговор за непосещение столовой в колонии. Об этом сообщил его адвокат Александр Горбатенко в беседе с РИА Новости.

За последующие нарушения осужденный может оказаться в штрафном изоляторе, но наказание будет определять администрация колонии.

Адвокат также отметил, что есть список лиц, которым Захарченко может звонить. Список был заранее утвержден администрацией колонии.

Ранее Захарченко получил свой первый выговор: осужденный устроил ночной перекус в неположенном месте.

В октябре суд смягчил приговор Дмитрию Захарченко и назначил наказание в виде 12,5 года колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Его лишили государственных наград и специального звания «полковник полиции».

В июне Захарченко был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 миллионов рублей. Обвинение настаивало на наказании в виде 15,5 года в колонии строгого режима и штрафа в размере 500 миллионов рублей.

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков по его делу были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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