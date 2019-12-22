Тюремщики поймали полковника-миллиардера Захарченко на ночном перекусе

Бывший полковник-миллиардер антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко получил свой первый выговор в колонии: осужденный устроил ночной перекус в неположенном месте. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

По словам источника, Захарченко был пойман на нарушении прямо перед отбоем. Между тем у осужденного в деле есть так называемая «красная полоса» — неофициальная отметка, обозначающая, что за ним нужен особый надзор.

2 декабря сообщалось, что Дмитрий Захарченко пожаловался на предвзятое к нему отношение со стороны сотрудников ФСИН после перевода в мордовскую колонию №5 (ИК-5).

В октябре суд смягчил приговор Дмитрию Захарченко и назначил наказание в виде 12,5 лет колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Его лишили государственных наград и специального звания «полковник полиции».

В июне Захарченко был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 миллионов рублей. Обвинение настаивало на наказании в виде 15,5 года в колонии строгого режима и штрафа в размере 500 миллионов рублей.

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков по его делу были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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