Бывший полковник МВД Захарченко решил вернуть свои миллиарды после конфискации

В Никулинский суд Москвы поданы заявления о пересмотре решения, по которому у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родственников и знакомых было конфисковано имущество общей стоимостью девять миллиардов рублей. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на адвоката Валерию Туникову.

По ее мнению, Пресненский суд Москвы, вынося приговор полицейскому, не установил фактов получения им взятки: фактически Захарченко был осужден за воспрепятствование правосудию и получение имущественной выгоды от скидки в ресторане. При этом его признали невиновным в получении взятки в 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса.

Между тем, как отмечает защита, Никулинский суд, принимая решение о конфискации имущества полицейского и его семьи, основывался на материалах уголовного дела, в которых утверждается, что Захарченко на протяжении длительного времени скрывал свои незаконные доходы.

Более того, Конституционный суд (КС) России, рассмотрев жалобу родственников Захарченко на незаконную конфискацию, указал, что обращение денег в пользу государства возможно лишь при условии доказанности их происхождения от реализации конкретного имущества, которое упомянуто в закрытом перечне, установленном антикоррупционным законодательством. Но в этом перечне, в частности, отсутствуют драгметаллы и деньги.

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Никулинский суд назначил на 19 февраля рассмотрение заявлений о пересмотре дела об обращении имущества Захарченко в доход государства.

В октябре суд смягчил приговор Захарченко и назначил наказание в виде 12,5 года колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Его лишили государственных наград и специального звания «полковник полиции».

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков по его делу были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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