Бывший полковник-миллиардер Захарченко захотел стать кочегаром подобно Цою

Отбывающий наказание в мордовской колонии бывший полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко отучился на швею и планирует получить еще несколько профессий. Об этом он рассказал своим адвокатам, передает РИА Новости.

Бывший полковник признался, что ходил на учебу, исписал несколько тетрадей, но попал в ШИЗО (штрафной изолятор) и пропустил экзамен. К тому же выяснилось, что он не может шить из-за начавшейся аллергии.

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Поэтому Захарченко решил получить еще несколько профессий, в том числе электрика и кочегара, «как Виктор Цой», но набор в последнюю группу оказался закрыт. Бывший полковник также просил дать ему возможность отучиться на повара-кондитера, но получил отказ. «Боятся, что растолстею», — отметил Захарченко в беседе с адвокатом.

По данным источника «Ленты.ру», Захарченко отправляли на пять суток в штрафной изолятор за драку с «обиженным» осужденным. Сам он расценил инцидент как провокацию с целью ужесточить ему наказание.

В октябре суд смягчил приговор Захарченко и назначил наказание в виде 12,5 года колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Его лишили государственных наград и специального звания «полковник полиции».

Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года. В ходе обысков по его делу обнаружили около 8,5 миллиарда рублей.

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