Любовницу Захарченко оштрафовали за подделку документов

Никулинский суд Москвы оштрафовал за подделку документов гражданскую жену бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает РИА Новости .

Уголовное дело было возбуждено против Анастасии Пестриковой по статье 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»). Суд взыскал с нее 150 тысяч рублей, однако вскоре освободил от уплаты штрафа из-за того, что срок привлечения по этой статье два года.

Пестрикова была задержана в аэропорту Самары в сентябре 2017 года. Ее заподозрили в попытке хищения 16 миллионов долларов у своей знакомой. Двое суток она провела в изоляторе временного содержания в Москве. Следователи утверждали, что эти деньги были от Захарченко.

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков по его делу были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

В октябре суд смягчил приговор Захарченко и назначил наказание в виде 12,5 года колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Его лишили государственных наград и специального звания «полковник полиции».

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