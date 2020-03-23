Инспекторы ГИБДД устроили погоню за Mercedes из-за выброшенного в урну пистолета

В Приморском районе Санкт-Петербурга наряд ГИБДД устроил погоню за Mercedes S350 после того, как его водитель выбросил в урну пистолет. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает издание «Фонтанка».

По предварительным данным, в ночь на 23 марта у дома №21 по Серебристому бульвару инспекторы ГИБДД остановили Mercedes S350 под управлением 27-летнего жителя Санкт-Петербурга. Вместе с ним в машине находился его 34-летний знакомый. Полицейские начали проверку автомобиля.

В какой-то момент водитель иномарки выкинул в урну травматический пистолет «ИЖ» с магазином, в котором находились четыре патрона. После этого мужчина сел в машину и начал движение. Через некоторое время после погони он вместе с пассажиром был задержан и доставлен в отдел полиции №35.

На задержанных был оформлен протокол по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Выброшенный водителем пистолет в настоящее время отправлен на экспертизу.

30 октября 2019 года сообщалось, что сотрудник полиции в Ростовской области выстрелил в 12-летнего мальчика во время погони за автомобилем.

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