Российский полицейский ранил из пистолета 12-летнего мальчика во время погони

Сотрудник полиции в Ростовской области выстрелил в 12-летнего мальчика во время погони за автомобилем. Об этом в среду, 30 октября, сообщает издание «Блокнот Ростов» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в селе Заветное. Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль ВАЗ, который двигался в их сторону, но водитель промчался мимо полицейских, и те начали погоню. Согласно отчету, который имеется в распоряжении издания, находящийся за рулем автомобиля мужчина опасно маневрировал на дороге и не реагировал на требование сотрудников полиции остановиться.

По трассе в это же время ехал автомобиль, в котором находился начальник местного ОВД, а также начальник следствия. Полицейские решили помочь коллегам и бросились в погоню. Один из них предупредил, что, если требования не будут выполнены, он откроет огонь из табельного оружия.

В связи с тем, что водитель автомобиля вновь не отреагировал на предупреждения, один из стражей порядка произвел выстрел воздух и начал стрелять по колесам. Всего было произведено пять выстрелов. После этого ВАЗ выехал в поле и заглох. Когда полицейские подошли к машине, то увидели в салоне пятерых человек, в том числе двоих мальчиков 12 и 14 лет.

Одна из выпущенных пуль попала в самого младшего — ребенок получил проникающее огнестрельное ранение груди. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. В результате инцидента пострадал и второй мальчик. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму шеи. Вероятно, ребенок сильно ударился во время остановки машины.

Факт погони и стрельбы подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. Водитель автомобиля доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В конце мая в Тюменской области полицейский спас ребенка от налетчика, угрожавшего тому ножом. По данным следствия, в отдел полиции поступило сообщение, что в одном из домов на улице Бабарынке был замечен мужчина с оружием. Как стало известно позже, в квартиру, где находилась женщина с двумя малолетними внучками, ворвался неизвестный и нанес ей несколько ножевых ранений.

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