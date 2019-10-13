Полицейский застрелил чернокожую женщину у нее дома

Полицейский застрелил чернокожую женщину Ататьяну Джефферсон (Atatiana Jefferson) в ее собственном доме в американском штате Техас. Об этом сообщает Daily Beast.

Правоохранители приехали на место, так как их вызвал сосед погибшей Джеймс Смит (James Smith), заметивший открытую дверь в доме Джефферсон.

Согласно опубликованным записям с нагрудных камер, полицейские осмотрели территорию вокруг дома с включенными фонариками. Затем один из них заметил стояющую в окне Джефферсон и начал кричать: «Руки вверх! Покажи мне свои руки!» После этого он выстрелил. Полицейские зашли в дом, начали оказывать пострадавшей первую медицинскую помощь и обнаружили у нее оружие.

Представляющий семью Джефферсон адвокат Ли Меритт (Lee Merritt) заявил, что, когда полицейские подошли к дому женщины, она вместе с племянником играла в видеоигру. Услышав звуки во дворе, они подумали, что к ним крадется вор. Джефферсон подошла к окну, посмотреть, кто это, и увидела полицейского, который спустя несколько секунд застрелил ее.

Смит признался журналистам, что потрясен случившимся. Он также выразил недоумение касательно того, почему полицейские не попробовали постучаться и представиться, прежде чем осматривать территорию дома. Информация о том, что правоохранители не стучались в дверь, остается неподтвержденной.

Местная прокуратура начала расследование инцидента. Также сообщается, что застреливший женщину офицер отстранен от работы до окончания проверки.

Ранее, в мае 2019 года, полицейский застрелил беременную женщину во время задержания. Убийство получило огласку в социальных сетях.

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