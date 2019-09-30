Полицейских в США обвинили в массовых задержаниях детей

В США полиция за пять лет задержала около 30 тысяч детей младше 10 лет. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на данные ФБР.

Как следует из статистики, собранной ФБР, с 2013 по 2017 год как минимум 26 966 детей в возрасте до 10 лет подверглись задержаниям со стороны полицейских. Кроме того, за тот же период были задержаны более 228 тысяч подростков в возрасте от 10 до 12 лет.

При этом чаще всего подобные меры применяются в отношении чернокожих детей и детей-инвалидов, отмечает телеканал. В частности, в сентябре полицейские задержали шестилетнюю чернокожую девочку в одной из школ американского города Орландо, штат Флорида, из-за того, что она пнула школьного сотрудника во время приступа истерики, вызванного недостатком сна в результате апноэ. Ребенка доставили в специальный центр для несовершеннолетних, где у него сняли отпечатки пальцев до прибытия его родных.

По словам экспертов, несмотря на то, что число задержанных подростков с каждым годом продолжает снижаться, оно по-прежнему остается слишком высоким, в первую очередь из-за недостаточной квалификации сотрудников полиции. «Это предсказуемо, когда вы не готовите офицеров иметь дело с детьми и подростками, которые требуют другого подхода», — отмечает Лиза Турау (Lisa Thurau), основательница некоммерческой организации Strategies for Youth.

Так, по данным Турау, в полицейских академиях отводится всего по 4-6 часов на то, чтобы научить будущих офицеров правильно вести себя, когда им приходится пресекать нарушения, совершаемые детьми и подростками в школах и на улицах. Как следует из официальной статистики, всего 62 процента полицейских прошли обучение по взаимодействию с несовершеннолетними.

При этом, считают эксперты, опыт задержания, пережитый ребенком в раннем возрасте, непременно скажется на его дальнейшем развитии. «Существует множество исследований, которые говорят о влиянии травматического опыта на развитие ребенка. Когда семилетнего ребенка задерживают, надевают на него наручники и увозят его из школы — это травма, и эта травма мешает его нормальному развитию», — отмечает Кэрол Мэйсон (Karol Mason), президент Колледжа уголовной юстиции имени Джона Джея в Нью-Йорке.

В мае сообщалось, что полицейский в американском городе Бэйтаун, штат Техас, застрелил беременную женщину во время задержания.

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