Подросток возомнил себя террористом и попал в полицию

Подростка из Техаса обвинили в создании террористической угрозы после публикации им двух сообщений о бомбе в соцсетях перед отправлением рейса из аэропорта. Об этом сообщат Vice.

«Взорву его [аэропорт] к черту» и «Пора взорвать самолет», — написал 17-летний Гектор Фернандо Фонеска в Snapchat перед посадкой в самолет вместе с отцом, дополнив пост смайликом с бомбой.

Подросток улетел в Гватемалу, а по возвращении в Хьюстон, США, его задержала полиция. Во время слушания судья посчитала, что Фонеска не собирался взрывать аэропорт. Юношу выпустили под залог в размере 10 тысяч долларов.

Если его признают виновным, ему грозит лишение свободы сроком на 10 лет.

В июне в Индии приговорили к пожизненному сроку мужчину, который пошутил в самолете про бомбу, из-за чего пилотам пришлось совершить экстренную посадку. Торговец алмазами Биржу Кишор Салла оставил записку на коробке с салфетками в туалете бизнес-класса. В ней утверждалось, что на борту находятся угонщики самолета и заложена бомба. Записку нашла стюардесса и сообщила об этом командиру воздушного судна.

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