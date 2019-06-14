Пассажир оставил записку в туалете самолета и угодил в тюрьму на всю жизнь

В Индии приговорили к пожизненному сроку мужчину, который пошутил в самолете про бомбу, из-за чего пилотам пришлось совершить экстренную посадку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел на рейсе Jet Airways в 2017 году. Лайнер следовал по маршруту Мумбаи — Нью-Дели. Торговец алмазами Биржу Кишор Салла (Birju Kishor Salla) решил пошутить и оставил записку на коробке с салфетками в туалете бизнес-класса. В ней утверждалось, что на борту находятся угонщики самолета и заложена бомба.

Записку нашла стюардесса и сообщила об этом командиру воздушного судна Джею Яривала. После этого пилот принял решение посадить самолет в Ахмадабаде (Индия).

Тогда Салле удалось покинуть борт незамеченным, однако сотрудники правоохранительных органов вышли на след бизнесмена в 2018 году и арестовали его. Мужчине предъявили обвинение в попытке захватить самолет.

«Несмотря на то что Салла на самом деле не угонял самолет, он преднамеренно разместил записку о том, что на борту были 12 угонщиков и в грузовом отсеке находилось взрывное устройство. Это расценивается как попытка угона», — пояснил представитель власти.

Помимо пожизненного заключения, Саллу оштрафовали на миллион долларов.

11 июня в Португалии арестовали мужчину, который закричал о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair. После посадки салон лайнера обыскали, но взрывчатку так и не нашли.

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