Мужчина закричал о бомбе на борту самолета и был арестован

В Португалии арестовали мужчину, утверждавшего, что самолет, на котором он летел, заминирован. Об этом сообщает издание Portugal News.

Инцидент произошел во вторник, 11 июня, на борту самолета авиакомпании Ryanair, следующего из итальянского города Бергамо в португальский Порту. Когда борт заходил на посадку, один из пассажиров, итальянец по национальности, воскликнул, что заложил бомбу на борту.

После посадки самолет поместили в специальную зону аэропорта имени Франсишку Са Карнейру и обыскали, но взрывчатку на борту не нашли. Мужчину, кричавшего о бомбе, поместили под арест.

В мае сообщалось о жителе Брянска, который заявил стюарду при посадке на самолет в аэропорту Шереметьево, что у него бомба. Предположительно, мужчина сделал это, чтобы задержать вылет и найти потерявшуюся супругу. В итоге паре все же удалось отправиться на отдых в Турцию, но на россиянина составили протокол.

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