Самолет с украинскими пассажирами экстренно приземлился из-за угрозы взрыва

Самолет авиакомпании Wind Rose, перевозивший туристов с Украины в Египет, совершил экстренную посадку в Одессе из-за угрозы минирования. Об этом сообщает УНИАН.

Инцидент произошел на борту Airbus A321-231, следовавшего из Киева в Шарм-эль-Шейх. После анонимного сообщения о нахождении взрывного устройства на борту экипаж лайнера запросил экстренную посадку.

Приземлившийся в Одессе самолет в течение нескольких часов осматривали специалисты. Они не обнаружили бомбы на борту, и самолет вылетел в первоначальное место назначения.

В марте самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Бахрейна в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Баку из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Пилот принял решение о посадке после того, как ему передали записку о бомбе.

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