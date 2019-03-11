Российский самолет экстренно посадили из-за записки о бомбе

Раньше всех. Ну почти / Telegram

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Бахрейна в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Баку из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Об этом сообщает Telegram-канал Hue.

Отмечается, что пилот принял решение о посадке после того, как ему передали записку о бомбе. По данным Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», записку нашли в туалете.

После приземления всех пассажиров эвакуировали, экстренные службы начали проверять самолет.

«Сейчас идет проверка самолета. Если ничего не найдут, то потом будут искать, кто пустил слух о бомбе. Хотим сказать, что азербайджанские службы хорошо работают. Жалоб от пассажиров не было», — сообщили в посольстве России в Азербайджане.

В июне 2018 года самолет авиакомпании United Airlines, летевший из Рима в Чикаго, совершил экстренную посадку в ирландском аэропорту Шэннон из-за сообщения о заложенной на борту бомбе. Записку с угрозой обнаружили в туалете лайнера. Пилот «Боинга» 767-300 принял решение приземлиться в ближайшей воздушной гавани.

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