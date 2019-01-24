Сын хотел избежать встречи с родителями и пригрозил взорвать самолет

Самолет авиакомпании EasyJet развернулся на полпути из Лиона в Ренн из-за того, что не желавший видеться с родственниками студент специально пошутил про бомбу на борту. Об этом сообщает The Independent.

23-летний студент из Ренна не хотел, чтобы родители навещали его. Поэтому он анонимно позвонил в аэропорт и сообщил, что самолет, на котором должны были лететь его родители, заминирован.

В качестве меры предосторожности капитан воздушного судна решил развернуть лайнер в аэропорт вылета. Как сообщили представители компании, самолет благополучно приземлился в Лионе, и сотрудники аэропорта эвакуировали всех пассажиров.

Позже правоохранительные органы идентифицировали злоумышленника и установили его мотивы. В настоящий момент студент находится под стражей. 21 мая он предстанет перед судом.

В августе 2018 года пассажир авиакомпании Norwegian Airlines заявил о том, что у него бомба, чтобы сменить не понравившееся ему место в самолете. Инцидент произошел на рейсе Орландо — Лондон. После того как мужчина пригрозил бомбой, сотрудники правоохранительных органов вывели пассажиров и проверили салон самолета. После этого нарушителя задержала полиция.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!