Сын хотел избежать встречи с родителями и пригрозил взорвать самолет

Самолет авиакомпании EasyJet развернулся на полпути из Лиона в Ренн из-за того, что не желавший видеться с родственниками студент специально пошутил про бомбу на борту. Об этом сообщает The Independent.
23-летний студент из Ренна не хотел, чтобы родители навещали его. Поэтому он анонимно позвонил в аэропорт и сообщил, что самолет, на котором должны были лететь его родители, заминирован.
В качестве меры предосторожности капитан воздушного судна решил развернуть лайнер в аэропорт вылета. Как сообщили представители компании, самолет благополучно приземлился в Лионе, и сотрудники аэропорта эвакуировали всех пассажиров.
Позже правоохранительные органы идентифицировали злоумышленника и установили его мотивы. В настоящий момент студент находится под стражей. 21 мая он предстанет перед судом.
В августе 2018 года пассажир авиакомпании Norwegian Airlines заявил о том, что у него бомба, чтобы сменить не понравившееся ему место в самолете. Инцидент произошел на рейсе Орландо — Лондон. После того как мужчина пригрозил бомбой, сотрудники правоохранительных органов вывели пассажиров и проверили салон самолета. После этого нарушителя задержала полиция.