Пермский бодибилдер пригрозил взорвать самолет и поплатился

Бодибилдер из Пермского края, вылетавший из аэропорта Шереметьево, в шутку пригрозил стюардессе взорвать самолет и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости.

24-летний чемпион России по бодибилдингу среди юниоров Павел Гец был недоволен своим местом после посадки в самолет и поссорился с бортпроводницей. В ходе перепалки он пошутил, что взорвет самолет, после чего его сняли с рейса.

Сотрудники транспортной полиции направили мужчину в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево, где пассажир пояснил, что его слова были шуточными.

Позже Павел Гец рассказал в Instagram stories, что стюардесса восприняла его шутку слишком серьезно и «сделала из мухи слона».

В августе пассажир, летевший рейсом авиакомпании Norwegian Airlines, не обрадовался месту, которое ему дали в самолете, и заявил о том, что у него бомба. После того, как мужчина пригрозил бомбой, сотрудники полиции вывели пассажиров из авиалайнера, чтобы проверить салон. Они не нашли ничего подозрительного в самолете, и в итоге он вылетел в пункт назначения.

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