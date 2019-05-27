Россиян задержали в аэропорту Франции из-за сообщений о минировании

Российских туристов, прилетевших из Москвы в Париж, не выпускают из международного аэропорта Париж-Шарль де Голль. Среди задержанных пассажиров оказался корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, после посадки самолет окружили сотрудники правоохранительных органов. Согласно предварительным данным, в аэропорт поступило анонимное сообщение, что на борту лайнера находится бомба.

«Мы не знаем, что происходит. Нас всех набили в накопительную зону. На все вопросы полицейские отвечают, что они ничего не знают и просто выполняют приказ. На прямой вопрос об угрозе жизни для пассажиров полиция не ответила», — уточнил корреспондент.

Ранее в мае житель Брянска сообщил о минировании аэропорта Шереметьево, чтобы найти потерявшуюся жену и не опоздать на рейс. Инцидент произошел 15 мая.

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