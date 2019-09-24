Полицейский надел наручники на шестилетних детей и лишился работы

Полицейский Деннис Тернер из штата Флорида, США, арестовал двух шестилетних детей во время занятий в начальной школе. Об этом сообщает Huffpost.

Тернер работал сотрудником по обеспечению безопасности в местной школе. Он арестовал детей, потому что ему не понравилось их поведение: одна из девочек капризничала на уроке и пнула учителя.

Полицейский надел на детей наручники и посадил их в машину. У одного из них сняли отпечатки пальцев и сделали укол.

Родные детей рассказали, что были шокированы случившимся. Бабушка одной из задержанных пояснила, что ее внучка страдает нарушениями сна, поэтому у нее возникают проблемы с поведением.

Тернер задержал учащихся без разрешения надзорного органа, хотя устав местного департамента полиции обязывает сотрудников получать разрешение на арест детей младше 12 лет. Глава департамента уволил полицейского и начал расследование его действий.

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