Полицейские случайно подстрелили троих детей

Сотрудники полиции в американском штате Оклахома ранили троих детей, открыв огонь по машине подозреваемого в ограблении. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел неподалеку от города Хьюго у границы со штатом Техас. По словам представителя Бюро расследований Оклахомы, следователи попытались «установить контакт» с предполагаемым преступником, а затем начали стрелять.

Подозреваемый, 21-летний Уильям Смит, также был ранен. Всех пострадавших доставили в больницу. Сообщается, что всего в машине находились четверо несовершеннолетних, а также жена подозреваемого. Возраст раненых и детали их состояния неизвестны.

Смиту оказали помощь в местной больнице и передали его под охрану полицейского департамента города Париж в Техасе. Его обвиняют в ограблении ресторана Pizza Hut, которое произошло 11 апреля в Хьюго.

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