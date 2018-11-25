В США полицейские по ошибке застрелили покупателя в «черную пятницу»

Молодой человек, которого полицейские застрелили после инцидента в Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), оказался простым покупателем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правоохранителей.

В местной полиции рассказали, что настоящий виновник стрельбы в торговом центре находится на свободе. В настоящий момент ведутся его поиски.

Ранее 23 ноября сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в торговом центре во время «черной пятницы». Очевидцы рассказали, что в здании были слышны два залпа, затем после паузы выстрелы раздались снова.

В инциденте получили ранения два подростка 12 и 18 лет. Стрелявшему удалось скрыться.

В США после Дня благодарения, который отмечается в последний четверг ноября, начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Первый его день называют «черной пятницей».

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