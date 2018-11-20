Неизвестный открыл стрельбу у больницы в Чикаго

В Чикаго близ больницы на востоке города произошла стрельба. Об этом сообщает NBC со ссылкой на полицию.

По информации телеканала, в результате инцидента есть многочисленные жертвы. Число пострадавших не называется.

Представитель полиции Энтони Гуглиелми сообщил, что в стрельбе пострадал один из офицеров. «Он в критическом состоянии, но получает всю необходимую помощь», — отметил он.

На месте происшествия работают полиция и врачи. Госпиталь частично эвакуирован.

По информации телеканала ABC7, в критическом состоянии находятся двое пострадавших. Отмечается, что стрельба велась как за пределами, так и внутри здания.

В начале ноября сообщалось, что в американском штате Калифорния мужчина открыл стрельбу по посетителям одного из местных баров. В результате пострадали несколько человек, среди которых был один сотрудник полиции.

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