В Калифорнии мужчина открыл стрельбу по посетителям бара

В американском штате Калифорния мужчина открыл стрельбу по посетителям одного из местных баров. Об этом сообщает VCStar.com в четверг, 8 ноября.

Инцидент произошел в заведении Borderline Bar & Grill в городе Таузанд-Окс. В результате пострадали несколько человек, среди которых по меньшей мере один сотрудник полиции. Стрелка пока не удалось обезвредить. На место прибыли несколько нарядов полиции и машин скорой помощи.

Видеозаписи с места событий опубликовали пользователи Twitter.

Как сообщили очевидцы, произошло около 30 выстрелов. Как отмечает ABC 7, мужчина также использовал дымовую шашку внутри бара. Один из очевидцев сказал, что видел, как тот выстрелил в охранника. О состоянии сотрудника не сообщается. Стрелявшего описали как мужчину с бородой, в кепке и черной куртке. На нем также были очки.

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