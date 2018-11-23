В США мужчина устроил стрельбу в «черную пятницу»

В американском штате Алабама неизвестный открыл огонь в торговом центре во время «черной пятницы». Об этом сообщает Associated Press в пятницу, 23 ноября.

Как сообщает агентство, стрельба произошла на распродаже в Riverchase Galleria в городе Гувер. Точное количество пострадавших и их состояние пока неизвестны. По информации полиции, стрелок был ликвидирован на месте. Мотивы его поступка неясны.

WSFA 12 News сообщает о четырех пострадавших. По словам очевидцев, в здании были слышны два залпа, затем после паузы выстрелы раздались снова.

В Twitter-аккаунте Гувера говорится, что место происшествия находится под контролем полиции. Жителей просят не приближаться к торговому центру.

«Черной пятницей» называют день после Дня благодарения в США, который отмечают в последний четверг ноября. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж.

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