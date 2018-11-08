Калифорнийский стрелок оказался ветераном-морпехом

Мужчина, напавший на бар в Калифорнии и убивший 12 человек, раньше служил в Корпусе морской пехоты США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные министерства обороны.

Отмечается, что Айан Дэвид Лонг проходил службу с августа 2008-го по март 2013 года. С полицией он сталкивался несколько раз по незначительным инцидентам вроде ДТП.

Кроме того, известно, что мужчина ранее учился в Университете штата Калифорния в Нортридже. Как говорится в заявлении вуза, в последний раз он посещал его в 2016 году.

В то же время о мотивах стрелка до сих пор ничего не известно.

Ранее стало известно, что открывшему стрельбу в заведении Borderline Bar & Grill в городе Таузанд-Окс 29 лет. Сообщалось, что он использовал пистолет Glock, оружие было приобретено легально.

Жертвами стрелка стали 12 человек, в их числе один полицейский. Пострадали также более 20 человек. При этом сам нападавший был найден мертвым. По данным полиции, он покончил с собой до приезда стражей порядка, передает СNN.

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