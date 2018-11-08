Установлена личность расстрелявшего посетителей бара в Калифорнии

Установлена личность мужчины, расстрелявшего посетителей бара в Калифорнии. Об этом сообщает ABC News.

По данным источников в правоохранительных органах, стрельбу в заведении Borderline Bar & Grill в городе Таузанд-Окс открыл Дэвид Айан Лонг (David Ian Long). По словам соседей, мужчина обычно представляется именно вторым именем.

Как передает Associated Press, нападавшему 29 лет. Перед тем как открыть стрельбу, он использовал дымовую шашку. Также сообщалось, что мужчина использовал пистолет калибра .45. Источники ABC News указали, что это был Glock и оружие было приобретено легально.

Во время нападения в заведении находились сотни людей. Большинство из них смогли убежать, некоторые для этого выпрыгивали из окон второго этажа.

Ранее стало известно, что жертвами стрелка стали 12 человек, в их числе один полицейский. Пострадали также более десятка человек. При этом сам нападавший был найден мертвым. Был ли он застрелен полицейскими или совершил самоубийство, не уточняется.

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