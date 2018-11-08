Жертвами калифорнийского стрелка стали 12 человек

Жертвами стрелка в американском штате Калифорния стали 12 человек, в их числе один полицейский, сообщает CNN в четверг, 8 ноября.
По информации телеканала, пострадали по меньшей мере еще 12 человек.
Стрелок был найден мертвым. Его личность пока не раскрывается. Был ли он застрелен полицейскими или совершил самоубийство, не уточняется. По словам мэра города Таузанд-Окс Энди Фокса, судя по всему, преступника ликвидировали на месте. Он также добавил, что Таузанд-Окс считается одним из самых спокойных городов в стране.
Видеозаписи с места событий один из очевидцев опубликовал в Instagram.
Стрельба произошла ранее 8 ноября в заведении Borderline Bar & Grill в городе Таузанд-Окс. Как сообщили очевидцы, всего произведено около 30 выстрелов. Как отмечает ABC 7, мужчина также использовал дымовую шашку внутри бара. Один из очевидцев сказал, что видел, как тот выстрелил в охранника. Стрелявшего описали как бородача, в кепке, очках и черной куртке.