Жертвами калифорнийского стрелка стали 12 человек

Жертвами стрелка в американском штате Калифорния стали 12 человек, в их числе один полицейский, сообщает CNN в четверг, 8 ноября.

По информации телеканала, пострадали по меньшей мере еще 12 человек.

Стрелок был найден мертвым. Его личность пока не раскрывается. Был ли он застрелен полицейскими или совершил самоубийство, не уточняется. По словам мэра города Таузанд-Окс Энди Фокса, судя по всему, преступника ликвидировали на месте. Он также добавил, что Таузанд-Окс считается одним из самых спокойных городов в стране.

Видеозаписи с места событий один из очевидцев опубликовал в Instagram.

Survivors of another mass shooting. God bless them and those who lost their lives tonight. #thousandoaks #massshooting #victims #stop #gunviolence Фото опубликовано @bulaproductions

Стрельба произошла ранее 8 ноября в заведении Borderline Bar & Grill в городе Таузанд-Окс. Как сообщили очевидцы, всего произведено около 30 выстрелов. Как отмечает ABC 7, мужчина также использовал дымовую шашку внутри бара. Один из очевидцев сказал, что видел, как тот выстрелил в охранника. Стрелявшего описали как бородача, в кепке, очках и черной куртке.

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