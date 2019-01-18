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Полиция расстреляла поминавших расстрелянного полицией

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В Судане полиция открыла огонь по собравшимся на поминках людям. Об этом Reuters сообщил очевидец событий.

Представители власти расстреляли пришедших на прощание с 60-летним активистом Моавией Отманом. Всего собралось две-три тысячи человек, передает агентство. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

Перед тем как полицейские открыли огонь, некоторые собравшиеся закидали автомобили стражей порядка камнями, а также заблокировали проезд в районе. По словам очевидца, они выкрикивали: «Нет Бога, кроме Бога!» и «Мученик!»

Отман был застрелен полицейскими в четверг, 17 января, во время проведения протестной акции в Хартуме. Он скончался утром следующего дня. Вместе с ним также застрелили ребенка и врача, их личности не уточняются.

Похороны активиста проходили на кладбище, находящемся напротив заведения, в котором проводят свободное время полицейские. Как отмечается, столкновения собравшихся с полицией прекратились, когда гроб с телом мужчины переносили к месту захоронения.

Демонстрации в Судане проходят уже пятую неделю. Они начались из-за повышения цен на топливо и хлеб, но вскоре переросли в антиправительственные акции. Активисты выступают против президента страны Омара аль-Башира. Глава государства назвал смутьянов иностранными агентами и заявил, что протестующие не добьются смены правительства. За это время в стране погибли более 20 человек, более 800 — были арестованы, среди них — политические активисты и журналисты.

Ранее сообщалось, что в подавлении протестов в Судане участвовали российские наемники, Однако эту информацию опровергли в российском посольстве в Хартуме.

В ноябре того же года сообщалось, что наемники, которых связывают с миллиардером Евгением Пригожиным, оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в том числе в Судане. Утверждалось, что бизнесмен с помощью них и политических экспертов готов также обучать обращению с оружием или организовать и провести предвыборную кампанию. В обмен на услуги его структуры, в частности, получают право на добычу полезных ископаемых, говорится в материале.

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