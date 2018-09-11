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Трехлетняя американка отдала полицейскому мамину марихуану

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Американка была арестована после того, как ее трехлетняя дочь показала полицейским пакет с марихуаной. Об этом говорится в пресс-релизе полиции штата Нью-Йорк.

Двое патрульных остановили машину на выезде из города Олбани и обнаружили в ней ребенка без детского кресла, а также окурки от самокруток с марихуаной в пепельнице. Машину вел 26-летний Скотт Хилл, с ним в качестве пассажира ехала мать девочки, 33-летняя Меган Карл.

Пока один из полицейских разговаривал с водителем снаружи машины, ребенок достал из-под сиденья мешочек, открыл и показал второму стражу порядка его содержимое. Там лежал пакет с марихуаной, курительная трубка и специальный измельчитель. Все это было тут же конфисковано в качестве вещественных доказательств.

Водителя и его спутницу арестовали. Их обвиняют в том, что они поставили под угрозу здоровье ребенка, а Хилла — в незаконном хранении марихуаны. Девочку передали родственникам, службу защиты детей уведомили об аресте ее матери. Позднее мужчину и женщину отпустили, но обязали явиться в суд.

Хранение марихуаны в штате Нью-Йорк до сих пор преследуется по закону. Легально купить ее можно только по медицинскому рецепту в одной из специальных аптек. Однако в июле этого года The New York Times сообщала, что власти планируют полностью легализовать марихуану.

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