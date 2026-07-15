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13:40, 15 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на предложение переименовать Украину в Русь

Депутат Шолохов об идее переименовать Украину в Русь: Им нужно отвлекать внимание
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На Украине отвлекают внимание от происходящего в реальности на различные информационные поводы, заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал предложение бывшего министра иностранных дел Украины Бориса Тарасюка переименовать страну в Русь.

«Очевидно, что им нужно отвлекать внимание на любые информационные поводы. Поэтому они и придумывают [идеи], начиная от совершенно бредовых и заканчивая как эта, вроде бы отчасти имеющих какие-то исторические корни. При этом совершенно очевидно, что если буквально историю рассматривать, то претензия будет не совсем обоснованной, мягко говоря, особенно учитывая территорию нынешней оставшейся Украины», — заявил Шолохов.

Депутат предположил, что в информационном поле будут продолжать появляться подобные идеи и предложения. Он объяснил, что цель таких вбросов — отвлечь внимание граждан от происходящего в реальной жизни.

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3 июля 2026
На Украине предложили вернуть стране «историческое название» Русь. Как отреагировали в России
На Украине предложили вернуть стране «историческое название» Русь. Как отреагировали в России
Сегодня

Ранее Тарасюк заявил, что Россия украла у Украины историческое название Русь. Он отметил, что от страны никто не требует менять название.

«Хотя, если бы меняли, я бы предложил название Русь, ведь это наше первоначальное название, которое при Петре I фактически украло Московское царство», — заявил политик.

Перспективы смены названия Тарасюк связал с вступлением в Европейский союз. В качестве примера он привел требование Греции изменить название Македонии.

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