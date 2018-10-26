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Китаянка устроила резню в детском саду

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@CQQiJing / Twitter

39-летняя женщина в китайском городе Чунцин ранила по меньшей мере 14 детей, напав с ножом на группу детского сада. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

По словам очевидцев, подозреваемая была вооружена ножом и застала детей во время утренней зарядки на свежем воздухе. Полиция задержала ее на месте преступления, а пострадавших срочно госпитализировали. Мотивы атаки пока не выяснены.

Инцидент произошел в районе Банань. Местным жителям удалось заснять момент ареста и то, как медики увозят раненых детей.

Один из пользователей Twitter написал, что перед нападением женщина поссорилась с мужем и напала на детсадовцев, чтобы «отомстить обществу».

Подобные нападения в последнее время участились, пишет SCMP. В июне 2018 года 29-летний мужчина набросился с ножом на школьников в Шанхае, в результате чего погибли двое детей. Он был арестован и казнен в сентябре.

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