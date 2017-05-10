В Китае мужчина на улице ранил ножом 18 человек

В городе Чанчунь, расположенном на севере Китая, 50-летний мужчина на улице ранил ножом 18 человек. Об этом сообщает The Economic Times.

Отмечается, что жизни пострадавших ничто не угрожает. По словам родственников нападавшего Ван Юньвэя (Wang Yunwei), ранее он лечился в больнице от психического расстройства.

В настоящее время Юньвэй находится под стражей. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

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Как отмечает издание, в КНР строго запрещено иметь огнестрельное оружие и владеть им. В последнее время в стране участились случаи нападения людей, вооруженных ножом.

В начале января мужчина проник на территорию детского сада в китайском городе Пинсян (Гуанси-Чжуанский автономный район КНР) и набросился с ножом на детей. В результате нападения 11 воспитанников учреждения получили ранения и были госпитализированы.

В ноябре 2016 года в городе Ханьчжун (северо-запад Китая) мужчина с ножом напал на учеников начальной школы. Девять детей получили ранения.