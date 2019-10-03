Полицейские попинали россиянина на улице и попали на видео

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В Нижнем Новгороде полицейские в гражданской одежде набросились во дворе на местного жителя Игоря Крайнова и избили его ногами во время задержания. Видеозапись с камер наблюдения опубликовал «Комитет против пыток».

По данным правозащитников, вечером 12 сентября молодой человек шел на работу после встречи с другом. Когда он свернул во внутренний неосвещенный двор, к нему быстро направились мужчины в штатском и закричали «Стоять, полиция!». Крайнов не признал в них полицейских и побежал, те бросились за ним. Один из них споткнулся и упал, второй выстрелил в воздух с криками: «Стой! Стрелять буду!». Нижегородец добежал до здания с камерами и направился к лифтам. Там преследовавшие догнали его и повалили на асфальт. Молодой человек сообщил «Комитету», что в этот момент его ударили коленом в живот, а когда надели наручники — несколько раз ногой в пах и в область бедер.

В итоге полицейские обнаружили у Крайнова пакетик с мефедроном в кармане джинсов. Молодой человек уверяет, что наркотики ему подложили, пока обыскивали. По его словам, когда его отвезли в отделение, то заставили стоять у стены в наручниках с поднятыми руками три часа, а также несколько раз ударили по почкам и оскорбляли. Оперативники предложили ему в рамках дела рассказать придуманную ими легенду и угрожали более тяжелой статьей — якобы Крайнов заказал мефедрон через Telegram-канал, ссылку на который увидел на заборе, и приехал на работу с уже поднятой «закладкой».

14 сентября молодого человека оставили под подпиской о невыезде. 16 сентября он обратился в травмпункт, где ему диагностировали ушиб правой половины грудной клетки.

Юристы «Комитета против пыток» обратились в Следственный комитет и передали видеозапись.