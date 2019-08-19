Россиянин пожаловался на «кайфующих от пыток» борцов с экстремизмом

Житель Дагестана Ислам Барзукаев, обвиняемый в хранении оружия, пожаловался в письме родственникам на пытки сотрудниками Центра по противодействию экстремизму (Центра «Э»). Об этом сообщило «Кавказ. Реалии».

«Меня положили на пол, связали ноги скотчем и стали бить током, облив водой и принуждая оговорить себя и друзей. После долгих пыток я согласился [оговорить себя], но они продолжали пытать. <…> От пыток они получали удовольствие, они говорили "кричи громче, я кайфую, когда вахов гашу"», — утверждает Барзукаев.

По словам мужчины, после пыток его завели в кабинет, в котором один полицейский спросил другого «привезли стволы?», а также спросили у него — правша он или левша, после чего протерли большой палец правой руки и приложили к нему «что-то железное». Он предположил, что это был пистолет.

«Кавказ. Реалии» также пишет, что следствие намеренно вменить арестованным создание незаконного вооруженного формирования (часть 1 статьи 208 УК). Официально обвинение пока не предъявлено.

Ислама Барзукаева и еще двух обвиняемых в хранении оружия (часть 1 статьи 222 УК) — Гасана Курбанова и Миразали Мирзалиева — задержали 15 июня. Как писала «Медиазона», Следственный комитет отказался возбуждать дело о пытках, несмотря на то что члены Общественной наблюдательной комиссии увидели следы насилия на двух обвиняемых. Следователь Казихан Самурханов, подписавший постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, сослался на отсутствие состава преступления. Матери Барзукаева и Курбанова объявляли голодовку из-за пыток их сыновей.

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