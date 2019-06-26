Песков попытался найти жертв пыток среди журналистов и не нашел

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты социологического опроса, согласно которым каждый десятый россиянин сталкивался с пытками. Об этом сообщает ТАСС в среду, 26 июня.
«Нас здесь сейчас больше 30 человек, кто-то из вас сталкивался с пытками? Можете себя назвать? Нужно аккуратно разбираться с подобными опросами», — сказал он.
Ранее в среду «Левада-центр» сообщил, что с пытками сталкивался каждый десятый респондент. В частности, пытки использовали сотрудники силовых ведомств, говорится в исследовании, которое было проведено по заказу правозащитной организации «Комитет против пыток».
В конце мая стало известно, что в Госдуму внесен законопроект о выплате денежной компенсации заключенным в случае нарушения международных норм содержания под стражей. В документе также идет речь о необходимости запрета пыток.