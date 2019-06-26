Россияне рассказали об отношении к пыткам

60 процентов россиян считают пытки недопустимыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», проведенные по заказу правозащитной организации «Комитет против пыток», сообщает «Коммерсантъ».

30 процентов допускают пытки в исключительных случаях — ради спасения чужой жизни или по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление. 39 процентов респондентов уверены, что борьба с пытками негативно скажется на раскрываемости преступлений.

С пытками сталкивался каждый десятый участник опроса. Опрошенные рассказали, что сотрудники силовых ведомств использовали пытки для унижения, запугивания или получения нужной информации.

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Опрос проводился среди 3400 человек в 53 регионах России. Исследование приурочено к Международному дню в поддержку жертв пыток, который отмечается ежегодно 26 июня.

В конце мая стало известно, что правительство России внесло в Госдуму законопроект о выплате денежной компенсации заключенным в случае нарушения международных норм содержания под стражей и запрета на пытки. Доказывать соблюдение всех условий содержания придется местам заключения, от пострадавшего подтверждения факта нарушения требовать не будут.

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