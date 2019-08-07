Мужу рассказавшей о пытках в полиции многодетной россиянки разбили машину

​В Усолье-Сибирском неизвестные разбили стекло автомобиля, принадлежащего Павлу Глущенко — правозащитнику и мужу многодетной Марины Рузаевой, которую полицейские пристегивали наручниками к скамейке и пытали. Об этом сообщается на сайте совета правозащитников Иркутской области.

«По данному факту подано заявление о проведении проверки. Павел с Мариной считают, что это угроза, связанная с возобновлением уголовного дела на оперативников и передачей в суд дела на следователя», — говорится в сообщении.

«Наша деятельность связана со множеством угроз жизни и здоровья лично, родных, сотрудников организации. <...> Мою первую машину сожгли, припаркованную у дома. Нашли только бутылочку <...> Как преступление, так и ущерб не должны оставаться безнаказанными. В связи с чем, мы будем ходатайствовать об изменении меры пресечения на заключение под стражу для всех четверых сотрудников, связанных с делом Марины Рузаевой», — прокомментировал ситуацию правозащитник и руководитель организации «Сибирь без пыток» Святослав Хроменков.

Отмечается, что после того, как Рузаева подверглась истязаниям в отделе полиции, член общественной наблюдательной комиссии Павел Глущенко активно занимается борьбой с пытками. «Под его пристальным вниманием находится печально известный Усольский отдел полиции и ИВС (изолятор временного содержания). Оттуда поступает много жалоб на превышение должностных полномочий», — говорится в сообщении.

В феврале этого года управление Следственного комитета по Иркутской области в четвертый раз прекратило дело о пытках Рузаевой полицейскими. Ее дело возобновлялось четыре раза, последний раз — в декабре 2018 года. Каждый раз в ходе предварительного следствия не обнаруживалось ни вины полицейских, ни самого факта преступления.

В 2016 году полицейские Денис Самойлов, Александр Корбут и Станислав Гольченко вызвали 35-летнюю россиянку в отделение на опознание по делу об убийстве ее соседа. Когда она приехала, ее приковали наручниками к скамейке, надели на голову пакет и более пяти часов избивали. По словам потерпевшей, от нее требовали признания в убийстве соседа, угрожая жизни ее троих маленьких детей. Против полицейских возбудили уголовное дело.

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