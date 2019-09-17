На полицейских завели дело за пытки россиянина током со словами «Как без этого?»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о пытках жителя Оренбургской области, которого полицейские пытались заставить признаться в краже пяти тысяч рублей, сообщает «Комитет против пыток».

Дело заведено по части 3 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств»).

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21-летний житель станции Черный Отрог Роман Чиквиладзе обратился к правозащитникам 15 августа 2019 года и рассказал, что вечером 10 августа его 82-летний отец вызвал полицию, обвинив его и брата в краже денег. Оба они настаивали, что их не брали. Приехавший полицейский предложил молодому человеку проехать с ним на разбирательство в сельсовет. Там он не признавал свою вину, и оперативник вызвал своего коллегу, которые приехал ближе к полуночи с ремнем и электрошокером.

«Этот сотрудник полиции спросил, кто брал деньги. Я ответил, что не знаю, что я их не брал. Он сказал: "Ну, раз не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Будем пытать!". Я испугался, сказал: "Может, не надо?", а он ответил: "Как без этого?" и повел меня в актовый зал сельсовета», — вспоминал пострадавший.

По его словам, полицейский привязал его ремнем к стулу и полчаса спрашивал у него, где деньги, периодически ударяя электрошокером в область половых органов. Потом то же самое оперативники сделали с его братом, которого доставили в сельсовет позже. Чтобы избежать дальнейших пыток, Роман Чиквиладзе взял вину на себя и написал «явку с повинной». Через несколько дней он доехал в районную больницу, где врач обнаружил у него травмы и сообщил в полицию.

«Тут же к больнице подъехал тот полицейский, который бил меня элетрошокером, и отобрал у меня полученные мной медицинские документы. Потом он спросил, курю ли я, я ответил, что нет, тогда он купил мне два творожных сырка и довез до дома», — сказал юноша.

С помощью «Комитета против пыток» он заново зафиксировал повреждения на своем теле в Бюро судебно-медицинской экспертизы в Оренбурге. В документе сказано, что в области бедер и паха у него обнаружены электрометки, которые «могли образоваться в результате неоднократного воздействия электрического тока». Также врач-комбустиолог диагностировал у него электротравму, электрометки и поражение электрическим током.

Правозащитники обратились в региональное управление Следственного комитета 16 сентября. В тот же день дело было возбуждено.

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