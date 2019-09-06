Российскому полицейскому выстрелили в голову

В Выборге младшему лейтенанту полиции выстрелили в голову из травматического пистолета. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, инцидент произошел 5 сентября в подъезде дома, расположенного на Приморской улице. Сотрудник находился при исполнении.

Пострадавшего с огнестрельным ранением госпитализировали. Врачи отметили, что он находится в состоянии средней степени тяжести.

По факту произошедшего проводится проверка.

12 июля сообщалось, что в Среднеколымске (Якутия) местный житель расстрелял сотрудников правоохранительных органов из охотничьего карабина «Тигр». В результате росгвардеец погиб на месте, а полицейский получил ранения и был госпитализирован. После стрельбы нападавший совершил суицид.

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