Полицейский устроил стрельбу в центре Москвы

Сотрудник полиции устроил стрельбу в центре Москвы. Об этом в пятницу, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент произошел 8 апреля в районе Таганки. Младший оперуполномоченный УВД на метрополитене в свободное от службы время несколько раз выстрелил из служебного пистолета на Марксистской улице. Как отметили в пресс-службе, пострадавших от выстрелов не было.
Сотрудники управления собственной безопасности передали в следственные органы материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении полицейского.
В случае если вина старшего прапорщика полиции будет установлена, он будет уволен и понесет наказание, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось, что сотрудница московской полиции выстрелила в себя на работе. Инцидент произошел в результате неосторожного обращения с оружием.