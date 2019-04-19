Полицейский устроил стрельбу в центре Москвы

Сотрудник полиции устроил стрельбу в центре Москвы. Об этом в пятницу, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

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Инцидент произошел 8 апреля в районе Таганки. Младший оперуполномоченный УВД на метрополитене в свободное от службы время несколько раз выстрелил из служебного пистолета на Марксистской улице. Как отметили в пресс-службе, пострадавших от выстрелов не было.

Сотрудники управления собственной безопасности передали в следственные органы материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении полицейского.

В случае если вина старшего прапорщика полиции будет установлена, он будет уволен и понесет наказание, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что сотрудница московской полиции выстрелила в себя на работе. Инцидент произошел в результате неосторожного обращения с оружием.

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