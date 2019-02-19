Российские полицейские заработали миллионы рублей на проституции

Бывших полицейских в Ставропольском крае обвинили в организации занятия проституцией. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, в 2015 году тогдашний замначальника управления — начальник отдела №1 управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю создал преступное сообщество из 22 человек, занимающееся оказанием интимных услуг за деньги. Также в преступной деятельности участвовал оперуполномоченный по особо важным делам отделения по раскрытию преступлений прошлых лет отдела № 3 управления уголовного розыска ГУ МВД России по краю.

В группировке было четкое распределение ролей. В частности, в нее входили люди, устанавливающие связь между членами группы, ответственные за финансы, подыскивающие девушек для работы, несколько водителей и операторы, принимающие звонки клиентов. Ежемесячный доход организатора преступного сообщества составлял около миллиона рублей.

В настоящее время в отношении бывших полицейских и еще 20 фигурантов уголовного дела избраны меры пресечения — в том числе заключение под стражу или домашний арест.

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