Трое бывших полицейских сели за пытки россиянина кипятком

Кировский районный суд Иркутска вынес приговор троим бывшим полицейским, обвиняемым в пытках и избиении свидетеля по уголовному делу. Об этом во вторник, 19 февраля, в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) сообщили РЕН ТВ.

Осенью 2015 года начальник отдела по раскрытию тяжких преступлений против личности Сергей Тарасов вместе с оперативниками Максимом Круговым и Александром Кривошеиным избили в отделе полиции местного жителя Сергея Стручинского и сломали ему ногу. Чтобы получить от мужчины необходимые показания, полицейские душили его пакетом и выливали на голову кипяток.

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Пострадавший обратился с заявлением в СКР, было возбуждено уголовное дело. Однако до вынесения приговора обвиняемым Стручинский не дожил — весной 2016 года его обнаружили мертвым.

В настоящее время фигуранты дела уволены из полиции с лишением права занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет. Круговой приговорен к 3,5 годам лишения свободы, Кривошеин — к четырем годам, Тарасов получил три года условно.

4 сентября 2018 года сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело против 34-летнего майора полиции Рустама Жилетежева и нескольких его подчиненных за пытки 38-летнего мужчины электрическим током. По данным судебно-медицинских экспертов, на теле потерпевшего выявлены электрометка правой кисти, а также кровоподтеки затылочной области и левого глаза.

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