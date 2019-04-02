Сотрудница московской полиции случайно ранила себя из пистолета

В Москве сотрудница полиции ранила себя в результате неосторожного обращения с оружием. Об этом во вторник, 2 апреля, в пресс-службе столичного главка МВД сообщили «Интерфаксу».

Отмечается, что пострадавшая — сотрудница ОМВД по району Арбат. Она причинила себе огнестрельное ранение, находясь в оружейной комнате отдела. Инцидент произошел в результате неосторожного обращения со служебным пистолетом Макарова.

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В настоящее время пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь, по факту произошедшего проводится служебная проверка. Как отметил информированный источник, на данный момент основная версия случившегося — несчастный случай при сдаче оружия.

6 февраля сообщалось, что в Екатеринбурге два сотрудника патрульно-постовой службы (ППС) получили случайные ранения из табельного оружия при задержании пьяных дебоширов.

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