Российские полицейские случайно ранили себя при задержании дебоширов

В Екатеринбурге два сотрудника патрульно-постовой службы (ППС) получили случайные ранения из табельного оружия при задержании пьяных дебоширов. Об этом рассказал представитель Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщается на сайте ведомства.

По его словам, инцидент произошел вечером 5 февраля. Наряд ППС прибыл по вызову жителей многоквартирного дома, которые пожаловались, что в одной квартире неизвестные распивают спиртные напитки, курят, шумят и на замечания не реагируют.

Полицейские поднялись на этаж и позвонили в дверь квартиры предполагаемых дебоширов. «К ним вышли двое мужчин 1984 и 1960 годов рождения, а также женщина 1964 года рождения, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, которые разговаривали на повышенных тонах», — сообщил Горелых.

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Он уточнил, что нетрезвая компания отказалась выполнять законные требования сотрудников полиции прекратить нарушать общественный порядок. Кроме того, один из дебоширов проигнорировал просьбу достать руки из карманов и показать их.

Тогда старший сержант ППС вынул табельное оружие. Мужчина стал хватать полицейского за форму и попытался повалить его. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел, в результате чего сержант был ранен в левую кисть. Рикошетом пуля отлетела в его напарника. Он получил травму, угрозы их жизни нет, отметил представитель МВД.

Участники дебоша задержаны. Начата служебная проверка в связи с инцидентом, по ее итогам будет принято соответствующее процессуальное решение. Материалы направлены в региональное управление Следственного комитета России.

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