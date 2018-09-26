Второго за две недели российского участкового нашли с простреленной головой

Следователи начали проверку по факту обнаружения тела 47-летнего участкового уполномоченного в отделе полиции №10 «Советский» в Новосибирске. Об этом в среду, 26 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в служебном кабинете, в тот момент когда участковый находился на дежурстве. Смерть наступила от огнестрельного ранения в голову. Рядом с телом стража порядка было обнаружено его табельное оружие.

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Это уже второй подобный случай за последние две недели.17 сентября сообщалось, что в Челябинской области 27-летний участковый уполномоченный полиции был найден мертвым в своем служебном кабинете. Мужчина перевелся из патрульно-постовой службы в мае и с тех пор постоянно подвергался критике со стороны руководства.

По предварительным данным, инцидент произошел в воскресенье, 16 сентября. Полицейский пришел на работу, получил табельное оружие, побывал на двух выездах, а затем зашел к себе в кабинет и больше оттуда не выходил. У мужчины остались жена и двое детей.

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