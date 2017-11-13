Полицейский покончил с собой у главного здания МГУ

У здания МГУ на Воробьевых горах в понедельник вечером был обнаружен труп полицейского с огнестрельным ранением в голову. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

На месте работает следственно-оперативная группа. Предварительной версией произошедшего является суицид.

Агентство городских новостей «Москва» указывает, что тело сотрудника полиции с ранением было обнаружено в его личном автомобиле.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В январе в поселке Сонково (Тверская область) полицейский покончил с собой на рабочем месте. Рядом с трупом нашли табельное оружие. По предварительным данным, причиной самоубийства офицера полиции стала депрессия.